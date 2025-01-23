Олександр Малиш отримав посаду першого заступника начальника Головного сервісного центру МВС

Колишній очільник патрульної поліції Рівненщини Олександр Малиш став першим заступником начальника Головного сервісного центру МВС. Він тимчасово виконуватиме обовʼязки керівника підрозділу. Про це повідомили 23 січня на сторінці відомства у Facebook.

Олександр Малиш очолював патрульну поліцію Рівненської області з жовтня 2024 року, а до того – патрульну поліцію Краматорська та Слов’янська. Як зазначили у МВС, посадовець має досвід бойових дій, був командиром взводу батальйону особливого призначення «Дніпро-1».

Нагадаємо, що попереднього керівника патрульної поліції Рівненщини Сергія Мерчука, який очолював установу з початку її заснування (з 19 квітня 2016 року), у результаті ротації перевели на схід.

Наразі тимчасовим виконувачем обовʼязків керівника патрульної поліції Рівненщини є Руслан Жук. У 2015-2016 роках посадовець працював у патрульній поліції Рівненщини. Із 2017 до 2022 року він був начальником управління превентивної діяльності ГУНП у Рівненській області. Останнім часом працював заступником начальника патрульної поліції області.