Унаслідок ротації керівник патрульної поліції Рівненщини опинився на Донеччині

У патрульній поліції Рівненщини призначили нового тимчасового виконувача обов'язків керівника Олександра Малиша. Він замінив 33-річного Сергія Мерчука, який очолював установу з початку її заснування (з 19 квітня 2016 року). Про це ZAXID.NET повідомила 1 жовтня речниця патрульної поліції Рівненщини Оксана Юрченко.

«Між Сергієм Мерчуком та Олександром Малишем відбулась ротація. Кадрові зміни сталися орієнтовно два тижні тому. Сергій Мерчук наразі виконує обовʼязки т.в.о керівника батальйону в Слов'янську і Краматорську, а на його посаді в Рівному тимчасово перебуває полковник поліції Олександр Малиш», – зазначила Оксана Юрченко.

Водночас у пресслужбі патрульної поліції зауважили, що наразі точно не відомо, чи повернеться Сергій Мерчук після ротації на свою посаду. Проте, Оксана Юрченко припустила, що це високоймовірно.

Додамо, що 32-річний Олександр Малишев працював у батальйоні патрульної поліції в містах Краматорськ і Слов'янськ з дня його заснування – 14 травня 2016 року.