Шепетівський міськрайонний суд Хмельницької області визнав винним у перевищенні службових повноважень працівника ТЦК, який під час конфлікту вибив із рук чоловіка мобільний телефон. За скоєне йому призначили 17 тис. грн штрафу.

Як йдеться у постанові від 10 лютого, інцидент стався 26 січня 2026 року. Група працівників ТЦК у складі двох майорів і старшого солдата проводила заходи з оповіщення військовозобов’язаних. Поблизу зупинки громадського транспорту вони зупинили місцевого жителя для перевірки документів.

Під час спілкування між чоловіком і одним із військовослужбовців виник конфлікт. Попередньо через відеозйомку, яку здійснював перехожий. Військовий умисно вибив із рук чоловіка телефон, чим порушив його права та перевищив службові повноваження.

Водночас у Хмельницькому ТЦК раніше заявляли, що військовослужбовець «діяв на випередження з метою самозахисту». Під час судового засідання обвинувачений Руслан Д. визнав свою провину.

Суддя Ігор Огороднік визнав працівника ТЦК винним за ч. 2 ст. 172-14 КУпАП (перевищення військовослужбовцем влади чи службових повноважень) та призначив штраф у розмірі 17 тис. грн.