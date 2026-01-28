У Хмельницькому обласному ТЦК та СП прокоментували напад свого співробітника на 61-річного місцевого жителя, який його знімав. У відомстві заявили, що потерпілий провокував військового, а той «у цілях самозахисту діяв на випередження». За цим фактом уже розпочали службове розслідування.

Як видно на відео, яке опублікували в телеграм-каналі «Хмельницький LIVE», автор наводить камеру на військовослужбовця ТЦК, який підходить до нього. Той вимагає, аби чоловік сховав телефон, а коли він продовжує знімати — вибиває мобільний із рук. Після цього між ними виникає штовханина, під час якої потерпілий заявляє, що викличе поліцію.

Увечері у вівторок, 27 січня, Хмельницький обласний ТЦК та СП оприлюднив офіційний коментар. Там зазначили, що чоловік неодноразово здійснював провокативні дії щодо військовослужбовців, зокрема нав’язливо знімав їх на відео та демонстрував провокативні жести.

«Такі дії створювали напруження та могли нести потенційну загрозу особистій безпеці військовослужбовців. У цілях самозахисту військовослужбовець діяв на випередження», – йдеться в повідомленні.

За фактом інциденту в ТЦК призначили службову перевірку. Військовослужбовця, якого зафіксували на відео, відсторонили від участі в роботі груп оповіщення.

Також у ТЦК наголосили, що військовослужбовці виконують свої обов’язки відповідно до законодавства та наказів командування і несуть службу в умовах постійного навантаження, складних погодних умов і психологічної напруги.