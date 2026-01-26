У Рівненському обласному ТЦК та СП не підтвердили причетність своїх представників до силового затримання водія в Рівному. Як йдеться у відповіді ТЦК на інформаційний запит «Суспільного», оприлюднене очевидцями відео не дозволяє встановити обставини інциденту та не засвідчує, що люди у формі є військовослужбовцями обласного ТЦК.

«Під час службової перевірки факту причетності особового складу чи транспортного засобу до ТЦК та СП Рівненської області не було встановлено. Відео не дає можливості достеменно зʼясувати ні населеного пункту, ні військовослужбовців, ні авта», – йдеться у документі.

Службову перевірку в ТЦК провели після звернення представництва Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, яке вимагало надати правову оцінку діям усіх учасників події та перевірити дотримання законодавства. Оскільки на відео також зафіксовані поліцейські, відповідне звернення скерували й до Головного управління Нацполіції в Рівненській області.

Речниця поліції Рівненщини Марія Юстицька повідомила ZAXID.NET, що наразі триває службове розслідування щодо правомірності дій правоохоронців. Також, за її словами, із заявою про незаконне затримання звернулася дружина 29-річного водія. За її словами, чоловік був у розшуку через порушення військового обліку та нині перебуває на полігоні.

Нагадаємо, відео інциденту оприлюднили 18 січня на сторінці «ЄвроМайдан» у соцмережі X. На кадрах видно, як на перехресті вулиць Коцюбинського та Калнишевського у Рівному двоє людей у військовій формі за участі поліцейських силоміць витягають водія з автомобіля, після чого тягнуть його по асфальту до мікроавтобуса.