Уповноважений Верховної Ради України з прав людини перевіряє обставини силового затримання чоловіка у Рівному, відео якого поширили у соціальних мережах. Про це у середу, 21 січня, повідомило представництво Омбудсмана в Рівненській області.

Відео інциденту опублікували 18 січня на сторінці «ЄвроМайдан» у соцмережі X. На оприлюднених кадрах видно, як на перехресті вулиць Коцюбинського та Калнишевського двоє людей у військовій формі за участі поліцейських силоміць витягають водія з автомобіля, після чого тягнуть його по асфальту до мікроавтобуса. За попередньою інформацією, чоловіка доправили до ТЦК та СП.

У представництві Уповноваженого ВРУ з прав людини зазначили, що за фактом поширеного відео звернулися до правоохоронних органів та Рівненського обласного ТЦК та СП з вимогою надати правову оцінку діям усіх учасників події та перевірити дотримання прав людини.

«Навіть в умовах воєнного стану права людини мають залишатися безумовною цінністю, а будь-які дії посадових осіб повинні відбуватися виключно в межах закону», – наголосили у представництві Омбудсмана.

Речниця поліції Рівненщини Марія Юстицька у коментарі ZAXID.NET повідомила, що за даним фактом триває перевірка.