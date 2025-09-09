Для зарядки ноутбука потрібен потужний пристрій, адже акумулятор споживає набагато більше енергії, ніж телефон

Коли несподівано вимикають світло, зберегти доступ до ноутбука можливо – якщо маєте правильний тип повербанка. УНІАН розповів, як правильно заряджати ноутбук під час блекауту.

Як зарядити ноутбук від повербанка?

Для зарядки ноутбука потрібен потужний пристрій, адже акумулятор споживає набагато більше енергії, ніж телефон. Якщо під’єднати до ноутбука звичайний невеликий повербанк, то станеться зворотна ситуація – пристрій почне заряджатися від ноутбука.

Тому варто знайти правильний пристрій з такими характеристиками:

Місткість – не менше 20 000 mAh. Напруга – не менше 20 Вт. Вихідний струм – не менше 2 ампер. Потужність – не менше 40 Вт.

У магазинах продаються спеціальні повербанки для ноутбуків, ціна яких може варіюватися від 1500 до 7000 гривень. Обирайте якісний повербанк, адже поганий пристрій не буде заряджати комп’ютер, а також може пошкодити акумулятор.

Також варто перевірити сумісність повербанка з вашою моделлю ноутбука. Важливим є і наявність роз’єму, придатного для зарядки ноутбука. Для нових сучасних ноутбуків підійде повербанк з роз’ємом USB Type-C, а для старих, найімовірніше, знадобиться перехідник. Проте цю інформацію краще уточнити у консультанта магазину.

Зарядити ноутбук від повербанка просто – під'єднайте пристрій до зарядної станції та зачекайте, адже може знадобитися кілька годин, щоб ноутбук повністю зарядився.