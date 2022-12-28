У приміщенні дозволяється встановлювати тільки один балон місткістю 50 літрів

Газові балони – доступне і просте у використанні джерело енергії, що здатне виручити під час тривалих відключень світла тих, у кого все вдома на електриці. Та водночас при неправильній експлуатації вони можуть наробити багато біди – спровокувати вибух чи отруєння чадним газом. Розповідаємо, як правильно та безпечно користуватися газовими балонами.

Як вибрати газовий балон

У продажу можна знайти газові балони різних об’ємів та цільового призначення. Це і малі туристичні балончики на 400 мл, і величезні ємності на 50 літрів. Наповнюють їх сумішами газів пропан-бутан або ізобутан. Різниця між ними для побутового користування не принципова, усі ці речовини мають гарні характеристики горіння і є відносно безпечними для домашнього використання. Суміші з ізобутаном найчастіше заправляють у туристичні балончики.

Головний критерій, на який варто орієнтуватись при виборі обладнання, це об’єм. Для періодичного використання у квартирі для підігріву їжі і води цілком підійде туристичний пальник від 400 мл до 5 літрів. Більші ємності краще брати при використанні повноцінної газової плити та іншим ресурсовитратним обладнанням. Крім того, згідно з правилами ДСНС, використання великих газових балонів у квартирах заборонено. Зверніть увагу, що малі газові балончики є одноразовими, їх категорично заборонено перезаправляти для повторного використання. Більше про них ми писали в окремому матеріалі.

Більші металеві чи композитні балони є придатними для повторного використання. У використанні особливої різниці між матеріалами ємності немає, однак композитний балон є сам по собі легшим, а за умови наявності надлишкового тиску в ньому може утворитися тріщина. Натомість метал не є еластичним (особливо це стосується старого обладнання), тому критичне підвищення тиску може спричинити вибух. Щоб уникнути неприємностей, ДСНС наполегливо закликає купувати лише сертифіковану продукцію і лише у ліцензованих точках продажу.

Як заправляти газовий балон

Технічним обслуговуванням, підключенням і перезаправленням металевих та композитних газових балонів має займатися спеціальна організація, що постачає такі балони. Заправка побутових газових балонів на АЗС та з автомобільних цистерн для перевезення газу категорично заборонена.

Фахівці категорично не рекомендують заправляти газовий балон на більше, ніж 80-85% його обсягу (іноді максимально допустимий об’єм вказують на балонах). Це майже цілком нівелює ймовірність вибуху через можливий стрибок тиску, крім того, у балоні має бути повітряна подушка для перетворення скрапленого пропан-бутану у газоподібний стан. На спеціальній станції, що спеціалізується на заправці балонів, допустимий об’єм заправки порахує фахівець, зваживши балон.

Як встановлювати газовий балон

При розміщенні газових балонів необхідно пам’ятати:

1. Установку балонів всередині житлових будинків слід передбачати в тих же приміщеннях, де перебувають газові прилади, у доступних для огляду місцях. Балон має бути розташований не ближче 0,5 м від газової плити, 1 м від нагрівальних приладів, 2 м від топки печі.

2. У приміщенні дозволяється встановлювати тільки один балон місткістю 50 літрів і не більше двох на 27 літрів.

3. Температура повітря в приміщенні, де встановлені балони із зрідженим газом, має бути не вище 45°С.

4. Установка газових балонів в кухнях, розташованих в цокольних поверхах, підвальних і горищних приміщеннях, на балконах заборонена.

5. Поза будівлями балони повинні розміщуватися в металевих шафах, які закриваються на замок, мають жалюзі для провітрювання і попереджувальний напис «Вогненебезпечно газ».

6. Балони біля стін повинні встановлюватися на відстані не менше 0,5 м від дверей і вікон першого поверху і 3 м від вікон та дверей цокольних і підвальних приміщень, колодязів і вигрібних ям.

Як користуватися газовим балоном

Старі газові балони мають проходити періодичні випробування і отримувати відповідну відмітку у паспорті не рідше одного разу на п’ять років. Якщо термін випробування балона прострочений, його експлуатація дозволяється тільки після проведення перевірки. Металеві балони, що вчасно проходили всі тести, можуть служити протягом 35-40 років.

Водночас усі балони потрібно перевіряти на цілісність після кожної нової заправки газу. Зробити це дуже просто самостійно. Одразу після заправки слід обробити всю зону вентиля та іржаві місця густим мильним розчином – за наявності витоку газу на поверхні балона з’являться мильні бульбашки. Використовувати такий балон категорично заборонено.

Перевіряти на цілісність слід абсолютно усі балони: старі, нові, металеві, композитні, змінні одноразові. Загалом не варто використовувати балони, у яких:

несправний вентиль;

є знос різьби горловини;

вказані не всі дані або минув термін випробування;

значна зовнішня корозія;

тріщини;

фарбування і напис не відповідають нормам;

вм’ятини або випуклості та інші.

Обов’язково провітрюйте приміщення під час експлуатації газового обладнання, щоб видаляти з приміщення чадний газ. З цим правилом знайомі усі власники стаціонарних газових плит, воно стосується і переносного обладнання.

Балон потрібно тримати у вентильованому приміщенні подалі від джерела тепла, прямих сонячних променів, без доступу атмосферних опадів. У разі, коли газовий балон зберігається і використовується у приміщенні, у якому мешкають люди, доцільно придбати спеціальний газоаналізатор для виявлення загазованості. Він просигналізує, якщо балон зазнав будь-яких пошкоджень і пропускає газ.

Після використання газового балона обов’язково потрібно щільно закрити вентиль на самому балоні. Не можна залишати без нагляду робочий газовий прилад, треба тримати його подалі від дітей, тварин, легкозаймистих речовин і поверхонь. Газовий балон можна зберігати у горизонтальному положенні, а ось використовувати – лише у вертикальному.

Якщо ви підключаєте балон до стаціонарного обладнання, переконайтеся, що ваші прилади обладнані редукторами для роботи з пропан-бутановим балоном. Метан, що подається у квартири трубами, має менший тиск, ніж скраплений газ у автономній ємності. Редуктор потрібен, щоб компенсувати цей зайвий тиск.

Користуватися газовими приладами при появі рідкої фази газу на приладі (з краників, форсунок плити), різким підвищенням тиску газу (високе полум’я факела горіння газу на конфорці), а також використовувати газові балони з витоками газу та несправностями категорично заборонено.

При виявленні запаху газу під час експлуатації балона необхідно припинити використання, перекрити вентилі, провітрити приміщення та викликати службу газу 104. Також не варто допускати в приміщенні відкритого вогню, паління, включати чи вимикати електроприлади і освітлення (для запобігання появи іскри), бажано вийти з кімнати і не дозволяти вхід іншим людям, крім газовиків.

За матеріалами «Українська енергетика», Кіровоградгаз

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