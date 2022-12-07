Туристичним газовим балоном можна користуватися вдома, але треба вміти правильно це робити

За умов постійного відключення світла українці все частіше вдаються до нестандартних рішень, щоб мати можливість обіграти помешкання та приготувати поїсти. Якщо раніше така річ, як газовий пальник, була лише у тих активних мандрівників, які часто ходять у походи, то тепер ними цікавляться всі, хто має вдома електроплитки і хвилюється, що не зможе приготувати вечерю. Завдяки газовому пальнику можна приготувати суп, посмажити яйця, зварити гречку та, зрештою, розігріти будь-яку страву. Він не займає багато місця і відносно недорого коштує. Втім, які всі газові прилади, пальник може бути дуже небезпечним, якщо ним неправильно користуватись.

OLX розповідає, що таке що таке пальник, які є різновиди, за якими критеріями вибирати та як правильно користуватися приладом.

Будова газового пальника

Конструкція туристичного пальника може відрізнятися в залежності від призначення, розміру, типу палива. Найпростіший варіант має:

редуктор (регулює тиск газу в процесі використання пальника);

вентиль;

жиклер (деталь з отвором для дозованої подачі газу);

головку;

вузол кріплення;

металевий корпус.

Газовий пальник працює за принципом змішування повітря та палива й подачі цієї суміші до камери згоряння. У деяких моделях є додаткові опції — вимкнення, регулювання горіння та розпал можуть бути автоматичними.

Види газових пальників

Коли плануєте купити газовий пальник, зверніть увагу, що конструкція та експлуатація газових балонів може відрізнятися у різних моделей. В одному варіанті прилад накручують на газовий балон, а в іншому — балон є виносним.

Небалонні газові пальники. Газова горілка з балоном в комплекті дуже легка та компактна. Це надійна та проста в експлуатації модель із доволі низькою вартістю. Проте на ній може бути незручно використовувати великий посуд. До того ж цей тип пальників заборонено повністю закривати вітрозахистом та він менш стійкий.

Газові пальники з виносним балоном. Як зрозуміло з назви, туристичний газовий балон приєднується до пальника через шланг. Такий прилад є більш громіздким, але відмінно зарекомендував себе в умовах холоду та підходить для приготування великих порцій їжі. Однак ціна пальників із виносним балоном дещо вища.

Критерії для вибору газового пальника

Вага та потужність. Зараз виробники прагнуть виготовити портативний газовий пальник із якомога меншою вагою. Однак менша вага — менші можливості.

Об’єми їжі для приготування. Вибір буде залежати від кількості людей, на яку плануєте готувати їжу. Невеличкий небалонний туристичний пальник підійде для родини з 2–3 людей, а ось для великої групи краще вибирати моделі з виносним балоном.

Погодні умови. Якщо планується використання пальника за низьких температур, то варто шукати прилад із трубкою для прогрівання газу — інакше вогонь просто не буде загорятися на морозі.

Ще одна принципова характеристика — вітрозахист. У деяких моделей він вбудований у пальник, також може бути додатковим чи у вигляді окремої конструкції (екрану), що встановлюється на землю. Основне призначення — захист полум’я від сильного вітру.

Ці всі характеристики мають значення лише під час використання туристичної горілки на природі. Якщо йдеться про приготування їжі вдома, шланг для прогрівання газу та вітрозахист не обов’язкові.

Як обрати газовий балон до пальника

Важливими є не лише конструкція та функції туристичної горілки, але й особливості газового балончика. Ось на що важливо звернути увагу:

Місткість. Перш за все треба знати, скільки літрів газу в балоні. Балончика в 450 г зазвичай вистачає для 6 приготувань їжі.

Тип газу. В газових балончиках використовують пропан, бутан та ізобутан. Як правило, йдеться про суміш газів, а ефективність роботи залежатиме від пропорцій. Це особливо актуально під час використання за низьких температур. Наприклад, бутан переходить в газоподібний стан у −1°C, ізобутан — у −12°C, а пропан — у −42°C.

Тиск. Якщо тиск є надлишковим, це може призвести до вибуху. А коли тиск малий, полум’я буде погано горіти. Тож який тиск має бути у газовому балоні? Нормальним параметром вважається 1,6 МПа. Виміряти тиск всередині балона можна за допомогою манометра.

Важливо!!! Якщо ви зберігали газовий балон на морозі (балкон квартири, підвал будинку, сарай), то газ перебуває у зрідженому стані. Якщо його одразу занести в тепле приміщення, газ швидко розшириться, зросте тиск і балончик вибухне.

Найпростішим для під’єднання пальника є різьбовий балон. Варто просто наґвинтити балон на пальник, після чого почати використання.

На що звернути увагу під час експлуатації?

Під час приготування їжі враховуйте декілька моментів:

не варто використовувати максимальний режим горіння, адже так марно витрачається велика кількість енергії;

недалеко має бути робочий порошковий вогнегасник;

прилад не можна залишати без нагляду;

щоб забезпечити більшу стійкість, придбайте спеціальну підставку.

Вибираючи газовий пальник чи балончик до нього, варто купувати тільки сертифікований товар, адже якщо продукція неякісна, користуватися нею може бути небезпечно.

Як загасити пальник?

Пальник вимикають, так само як і вмикають — за допомогою вентиля. Для цього вистачить кількох секунд, але обов’язково потрібно дотримуватися всіх правил експлуатації. Якщо на газовому пальнику загорілась якась деталь, для гасіння використовуйте порошковий вогнегасник.

Як правильно користуватися пальником?

Під час експлуатації газових балонів у квартирі передусім дотримуйтеся правил безпеки. Висока концентрація газу, замкнене приміщення та наявність джерела займання — цього достатньо для вибуху. Приміщення, в якому використовується газовий пальник, має добре провітрюватись. Зріджений газ в 2 рази важчий за повітря, тому осідає і накопичується внизу, а отже погане провітрювання призведе до накопичення чадного газу й отруєння мешканців чи вибуху.

Основні правила експлуатації газового пальника:

Газовий пальник повинен бути на відстані понад 0,5 м від газової плити та не менше 1 м до нагрівальних елементів.

Не можна використовувати балони, в яких закінчився термін експлуатації чи періодичного огляду.

Не залишайте газовий пальник під час горіння без нагляду.

Під час використання в квартирі чи будинку не можна ставити газовий пальник на варильну поверхню.

Правила безпеки зберігання газових балонів

Газові балони потрібно зберігати в добре вентильованому приміщенні чи на відкритому повітрі, але із захистом від опадів та ультрафіолетового випромінювання.

В місці, де експлуатується балон, температура має бути менше ніж +45°C.

Всі газові балони до туристичних пальників є одноразовими, тож їх не можна повторно заправляти.

Отже, пальник є дуже зручним засобом для приготування їжі та підігрівання води будь-де, де немає газу та електрики. Приладом легко користуватися, він доволі економний. Водночас не забувайте про правила безпеки — це вбереже вас від небезпечних ситуацій.

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