Обігрівач зі свічки і горщика може допомогти створити тепло вдома, коли немає електрики

Холодна погода і постійні вимкнення електроенергії змушують українців вдаватись до нестандартних рішень, щоб зберегти тепло вдома. Якщо ви вже утеплили вікна, двері, дах і взагалі все, що можна утеплити, тоді можна пробувати різні оригінальні методи обігріву, які не потребують електрики. Наприклад, можна змайструвати обігрівач зі свічки та горщика для квітів. Все дуже швидко, просто і доволі ефективно. Звісно, таким приладом не нагрієш велику квартиру чи будинок, але не велике приміщення обігріти цілком реально. Розповідаємо, як можна зробити такий обігрівач своїми руками.

Так, американський винахідник Дойлі Досс винайшов Candle Heeter – спосіб, яким за допомогою квіткових глиняних горщиків і однієї свічки можна обігріти кімнату. Для цього він змайстрував вирішив незвичайний обігрівач своїми руками: взяв 3 глиняних горщики поклав їх один в одного і згвинтив відповідним по діаметру болтом. При складанні він підтягував конструкцію гайками, прокладав в проміжках шайби. Болт був підібраний на всю глибину найбільшого горщика (перший був ємністю 1 літр, другий 0,6 літра і третій 0,2 літра).

Таким чином, вийшов своєрідний глиняний радіатор, здатний розсіювати тепло від невеликої господарської свічки. Глиняні горщики нагріваються до 80°С, а металевий болт до 250°С. Звичайний болт служить теплоприйомником-розподільником від палаючої свічки.

В процесі було виявлено, що від температури свічка швидко тане і термін її служби значно зменшується, тому було вирішено використовувати свічку в скляній посудині. Так було і безпечно, і економно.

Пізніше, був придуманий альтернативний варіант, де замість свічки встановили інфрачервону лампочку розжарювання. Результат з лампочкою був більш ефективним, так як приблизна потужність свічки 15-20 ват, а лампочка давала відмінний ефект навіть потужністю 50 ватів. Єдиний недолік, на відміну від першого варіанту – «прив’язка до електрики», що менш універсально.

Як можна зробити такий пристрій вдома своїми руками?

Для того, щоб самостійно сконструювати такий девайс, вам знадобляться:

квіткові горщики з глини або кераміки різного розміру;

металевий стрижень;

болти, гайки;

свічка.

Як зробити обігрівач:

Горщики укладаєте один в одного;

Протягуєте металевий стрижень, закріплюєте його болтами і гайками.

Вниз ставите підставку під свічку, а зверху накриваєте її конструкцією з горщиків так, щоб до свічки доходив кисень.

У цьому відео наочно показано, як зробити свічковий обігрівач вдома

Важливо: не забудьте загасити вчасно свічку, щоб уникнути пожежі вдома.

За матеріалами «Ідеї декору» та УНІАН

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