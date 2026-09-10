Затриманий 19-річний кілер перебуває під вартою

Контррозвідка СБУ затримала агента російської ФСБ, який готував вбивство відомого громадського активіста й співзасновника одного з добровольчих батальйонів. Кілер планував застрелити активіста під час його ранкової прогулянки із собакою в лісі на Київщині. Про це 10 вересня повідомили в Службі безпеки та Офісі генерального прокурора.

Правоохоронці не називають імені активіста, однак 10 вересня про підготовку замаху на нього повідомив активіст і співзасновник Першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова Геннадій Друзенко.

«Минуло майже півтора місяця – і нарешті можна розповісти цю історію і подякувати всім, завдяки кому я досі живий. У той день, коли зірвався замах на Ігоря Оболєнського, російські агенти полювали не тільки на очільника корпусу “Хартія”. Російські спецслужби прислали кілера також до мого житла», – написав він.

Геннадій Друзенко

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За даними слідства, затриманий – 19-річний мешканець Миколаєва. У липні 2026 року він почав спілкуватися з представником російської спецслужби через телеграм. У цьому ж месенджері він систематично публікував дописи на підтримку фашистської та нацистської ідеології.

Після вербування російська спецслужба відрядила свого агента до Києва для вчинення резонансного вбивства. Після отримання завдання підозрюваний почав відстежувати розпорядок дня та маршрути пересування жертви. Від куратора він отримав координати схрону, звідки забрав пістолет із набоями та глушником.

31 липня підозрюваний зі зброєю прибув до лісосмуги у Вишгородському районі Київської області, де знайшов заздалегідь залишений для нього мотоцикл. За планом він мав переночувати в лісі поблизу помешкання громадського діяча, а вранці 1 серпня застрелити чоловіка під час прогулянки із собакою.

Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум і затримали кілера у засідці під час підготовки до замаху.

У ході обшуків у затриманого вилучили три пістолети з глушниками та боєприпасами, а також смартфони із доказами роботи на ФСБ.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 14, п. 11 ч. 2 ст. 115 (готування до умисного вбивства на замовлення);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 31 серпня на командира 2-го корпусу Національної гвардії «Хартія», 39-річного полковника Ігоря Оболєнського скоїли замах. Згодом СБУ затримала 69-річного харківʼянина, який намагався вбити Ігоря Оболєнського. За даними спецслужби, чоловіка завербували росіяни від імені співробітників СБУ. Вони запевнили пенсіонера, що Оболєнський працює на РФ.