Правоохоронці продовжують розслідувати отруєння українських військових

Правоохоронці встановили чотирьох жінок, причетних до отруєння українських військовослужбовців на замовлення російських спецслужб. Після скоєння злочинів вони майже одразу виїхали за межі України. Про це в інтерв’ю «Слідству.Інфо», яке було опубліковане у п’ятницю, 13 листопада, розповів полковник поліції, представник Департаменту карного розшуку Національної поліції Андрій Бондаренко.

«Фігурантки встановлені, це переважно були жінки, дівчата. Четверо з них покинули державу Україну, виїхали за кордон», – зазначив він.

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За словами Бондаренка, ці жінки виїхали з країни майже одразу після отруєння військовослужбовців.

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Поліцейський наголосив, що такі випадки не поодинокі. Правоохоронці продовжують розслідувати отруєння українських військових і встановлювати осіб, які координують ці злочини з боку Росії.

Раніше Головне слідче управління Нацполіції у відповіді на запит «Слідства.Інфо» повідомило про 21 кримінальне провадження щодо отруєння 23 українських військовослужбовців. Усі вони померли. У 13 випадках для отруєння використовували метадон. Серед викритих у причетності до цих злочинів – семеро неповнолітніх. Наймолодшій із них на момент скоєння злочину було 14 років.

Чотири кримінальні провадження з обвинувальними актами вже скерували до суду. Ще одне передали за підслідністю іншому правоохоронному органу. В решті справ досудове розслідування триває.