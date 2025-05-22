Франківський районний суд виніс вирок Назару Яремі, який через колишнього податківця передав хабар для працівників Франківської міжрайонної МСЕК, щоби поновити інвалідність. Суд призначив йому 18,7 тис. грн штрафу.

Як вказано в матеріалах справи, у липні 2024 року у поки що не встановлені посадовці Франківської міжрайонної МСЕК Львівського обласного центру медико-соціальної експертизи вирішили налагодити схему вимагання хабарів за встановлення їм груп інвалідності. До цієї схеми вони залучили колишнього начальника відділу контролю міжнародної діяльності управління трансфертного ціноутворення ГУ Державної податкової служби у Львівській області та ще одного спільника.

У вересні до них звернувся Назар Ярема із проханням продовжити йому термін третьої групи інвалідності. Пізніше колишній працівник податкової повідомив йому, що за виготовлення документів посадовцям Франківської міжрайонної МСЕК необхідно заплатити 5 тис. доларів.

На ці умови Назар Ярема погодився, пройшов медогляд, отримав відповідну довідку, після чого передав посередникам гроші. Після цього його затримали слідчі та повідомили про підозру в наданні хабаря службовцю. Щодо колишнього податківця та його спільника розслідують окреме кримінальне провадження.

Під час досудового розслідування Назар Ярема уклав із прокурором угоду про визнання вини. Враховуючи це, суддя Василь Кузь визнав його винним за ч. 1 ст. 369 ККУ та призначив 18,7 тис. грн штрафу. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.