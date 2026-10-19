На місце події викликали швидку медичну допомогу та поліцію

У неділю, 18 жовтня, у Варшаві з вікна 13 поверху випав 20-річний українець та загинув. Про це у понеділок, 19 жовтня, повідомило польське видання Fakt.

Як йдеться у повідомленні, інцидент стався близько 12:00 ранку 18 жовтня на вул. Белі Бартока в одному із найбільших житлових районів Варшави – Урсинуві. З висоти 13 поверху випав 20-річний громадянин України. На місце події викликали швидку медичну допомогу та поліцію. Медики спробували реанімувати хлопця, однак врятувати його не вдалося.

Видання не повідомляє, з якого регіону України був загиблий, а також не називає його імені. Зазначається лише, що за попередніми даними українець вчинив самогубство.

«За результатами наших попередніх висновків, ця справа не має кримінального характеру. Йдеться про людину, яка переживала емоційну кризу», – зазначили в поліції.

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