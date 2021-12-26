У смт Завалля Кіровоградської області на річці Південний Буг провалилися під кригу та загинули двоє дітей. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

«26 грудня о 14:50 до ДСНС надійшла інформація, що в смт Завалля Голованівського району на р. Південний Буг провалилися під лід та зникли 2 дітей», – йдеться в повідомленні.

О 15:30 знайдено тіло однієї дитини, о 17:30 – тіло другої дитини.

фото ДСНС

У пошуковій операції брали участь 8 рятувальників, з них троє водолазів, та три одиниці техніки.