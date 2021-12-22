Водолази витягли тіло 34-річного львів'янина з потічка у селі Розворяни

У середу, 22 грудня, у селі Розворяни Глинянської громади на Львівщині знайшли тіло 34-річного львів’янина, який напередодні переходив кладкою через річку, послизнувся і впав у воду.

У Центральній рятувально-водолазній службі Львівщини розповіли, що 22 грудня водолази обстежили русло річки Замковецький потік у селі Розворяни, де напередодні впав у воду та зник 34-річний львів’янин.

Чоловік 21 грудня увечері близько 20:00 переходив кладкою через місцеву річку, послизнувся і впав у воду. Очевидці повідомили про інцидент рятувальникам і поліції. Близько обіду 22 грудня чоловіка знайшди мертвим, тіло витягли на поверхню рятувальники.