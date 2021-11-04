У Дністрі в межах села Страшевичі виявили тіло утопленика. Ним виявився 32-річний мешканець с. Тершів (Старосамбірська ТГ). Як повідомляє департамент з питань цивільного захисту ЛОДА, тіло виявили 3 листопада о 18:00. «О 20:11 силами Самбірського районного управління ГУ ДСНС України тіло за допомогою рятувальної мотузки витягнуто на берег та передано працівникам поліції», – зазначено у повідомленні. Причини та обставини загибелі місцевого мешканця встановлюють слідчі.

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