Насильницьких слідів на тілі потопельниці експерти не виявили

В тернопільському ставі 9 листопада виявили тіло мертвої жінки. На місце події викликали правоохоронців. Поліція встановила, що труп належить тернополянці, яку вже понад десять днів шукають родичі. За фактом смерті тернополянки порушили кримінальну справу.

Вранці 9 листопада чоловік, який йшов на рибалку, помітив у воді прибережної смуги ставу, тіло потопельниці. Тернополянин одразу зателефонував до міського відділку поліції.

«Працівники Тернопільського районного управління поліції, які виїжджали на місце події встановили особу потопельниці. Нею виявилася жителька міста 1966 року народження, яка від 28 жовтня знаходилася в розшуку», – повідомляють в поліції Тернопільщини.

За повідомленням правоохоронців ZAXID.NET, тіло жінки в воді знаходилося тривалий час. Однак, під час огляду трупа експерти не виявили слідів насильницької смерті. А тіло направили для проведення більш детальної судово-медичної експертизи.

За фактом виявленні потопельниці правоохоронці внесли дані в ЄРДР за ст. 115 Кримінального кодексу України (вбивство з приміткою нещасний випадок). Наразі триває слідство.