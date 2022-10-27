Луцький суд призначив три з половиною роки ув'язнення 36-річному чоловікові, який до смерті побив свою співмешканку. 32-річна потерпіла потрапила до лікарні і згодом померла. Відомо, що у неї залишилась донька.

Інцидент стався зранку 14 вересня в одній з квартир на вулиці Конякіна у Луцьку. Тоді нетверезий чоловік декілька разів вдарив та штовхнув 32-річну співмешканку. Жінка впала і вдарилась головою. Її з важкою черепно-мозковою травмою доправили у лікарню, згодом потерпіла впала в кому і померла.

Спершу справу кваліфікували за ч.1 ст. 121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження). Однак, судячи з повідомлення прес-служби прокуратури Волині, згодом її перекваліфікували на ч.1 ст. 119 ККУ (вбивство з необережності), яка передбачає менш суворе покарання.

Суд визнав чоловіка винним та призначив йому три з половиною роки ув'язнення. Наразі вирок не набрав законної сили, його можна оскаржити в апеляційному суді.