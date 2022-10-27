Вбивство сталося у травні 2021 року

Мешканцю Івано-Франківська присудили дев'ять років позбавлення волі за жорстоке вбивство знайомого. Інцидент стався навесні 2021 року в одній із недобудов міста. П'яний чоловік накинувся на свого знайомого та побив йог до смерті. Далі заховав тіло у ліфтовій шахті та закидав будівельними відходами.

Про вирок 34-річному чоловікові повідомила прес-служба Івано-Франківської обласної прокуратури у четвер, 27 жовтня. Вбивство сталося у травні 2021 року в закинутому приміщенні недобудованої будівлі. Тоді поліція повідомляла про виявлення двох тіл на території недобудови у Франківську. Йшлося про двох місцевих мешканців віком 46 та 35 років. Правоохоронці заявляли про подвійне вбивство. Наразі ж йдеться про вирок за вбивство однієї людини

«Чоловік завдав товаришу кулаками низку ударів, а далі бив його дерев’яною палицею по голові та тілу. Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер на місці», — йдеться у повідомленні прокуратури.

Щоб приховати вбивство, чоловік скинув тіло у шахту ліфта, прикидавши будівельними відходами та мотлохом, потім утік та переховувався від слідства

Суд визнав 34-річного мешканця Івано-Франківська винним в умисному вбивстві та вчиненні кількох крадіжок із підвалів Франківська (ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 185 ККУ). За скоєне йому присудили дев'ять років тюрми.