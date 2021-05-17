В Івано-Франківську на вулиці Надрічній у ліфтовій шахті недобудованого будинку вночі понеділка, 14 травня, знайшли тіла двох чоловіків.

За інформацією правоохоронців, про виявлене у ліфтовій шахті тіло одного чоловіка їм повідомив місцевий житель. Коли поліцейські прибули на місце події, то виявили ще одне тіло.

Як повідомили у поліції, загиблі чоловіки – 1975 та 1986 року народження, мешканці Івано-Франківська. Їхні тіла направили на проведення судово-медичної експертизи для остаточного встановлення причин смерті.