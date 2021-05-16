Жителю Хмельницької області, якого підозрюють у побитті розпеченою кочергою його двох малолітніх дітей, суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Про це в суботу, 15 травня, повідомила прес-служба Нацполіції регіону.

За даними правоохоронців, восьмирічний хлопчик і шестирічна дівчинка отримали опіки сідниць, ніг і спини в результаті «виховного процесу» – за непослух.

Тепер усі п'ятеро дітей, які виховувалися в цій родині, за рішенням спеціальної комісії вилучені у батьків і перебувають у лікарні.

Відкрито кримінальну справу за фактом катування і злісного невиконання обов'язків із догляду за дитиною (ст.127 і 166 КК). Батькові загрожує від двох до п'яти років позбавлення волі.