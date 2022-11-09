Суд призначив дев'ять з половиною років ув'язнення рецидивісту, який задушив подушкою літнього мешканця Волині. У липні цього року він ввірвався в помешкання 63-річного односельця, побив його і задушив. Чому він так вчинив, наразі невідомо, однак правоохоронці зазначають, що між чоловіками були неприязні стосунки.

Зазначимо, що інцидент стався опівночі 3 липня цього року в селі Кам'януха Камінь-Каширського району. Раніше судимий 35-річний чоловік, який менше року тому умовно-достроково вийшов з тюрми, вибив вхідні двері у хаті 63-річного односельця та увірвався в житло. Він наніс 63-річному чоловікові декілька ударів кулаками по голові, після чого поклав на ліжку і задушив подушкою.

У прес-службі прокуратури додають, що чоловік вчинив злочин «через неприязні відносини». Однак деталі, в чому саме полягав конфлікт, невідомі. Про вбивцю відомо, що він уродженець Донеччини, але проживав у селі Кам'януха.

У середу, 9 листопада, прокуратура Волині повідомила, що чоловіка визнали винним у порушенні ч.1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство) та ч.1 ст. 162 ККУ (порушення недоторканності житла). Йому призначили дев'ять з половиною років ув'язнення.