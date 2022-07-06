У селі на Волині 35-річний чоловік побив 63-річного знайомого, а тоді задушив його подушкою. Зловмисник проник у помешкання літнього чоловіка, зламавши двері, і після цього вчинив злочин. Мотивів такого вчинку слідчі не розголошують, втім, відомо, що між чоловіками були неприязні відносини. Наразі зловмисника затримали, він у СІЗО. У випадку доведення вини йому загрожує до 15 років тюрми.

Як повідомила прес-служба поліції Волині, 5 липня працівники сектору кримінальної поліції знайшли тіло 63-річного мешканця села Кам'януха Камінь-Каширського району. Загиблий помер у власному помешканці. В нього на тілі виявили ознаки насильницької смерті.

«Правоохоронці відразу почали з’ясовувати усі обставини події, встановлювати можливих свідків, а також особу зловмисника. Під час оперативно-розшукових заходів вдалось встановити, що до вбивства причетний раніше судимий 35-річний мешканець іншої області», – йдеться у повідомленні.

Як з'ясувало слідство, 3 липня зловмисник зламав двері помешкання знайомого та проник до його будинку. Він почав наносити потерпілому удари кулаками в обличчя, від чого той втратив свідомість. Після цього він поклав літнього чоловіка на ліжко та накрив його подушкою, від чого той задихнувся та помер. Зазначається, що злочин він вчинив «на фоні неприязних відносин».

Чоловіка знайшли та затримали, наразі він перебуває у СІЗО. Незабаром суд обере йому запобіжний захід. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 ККУ (вбивство). У разі доведення вини підозрюваному загрожує до 15 років тюрми.