Зловмисники впродовж двох днів приходили до помешкання потерпілого і наносили йому побої

У Тернополі поліція затримала двох чоловіків, які впродовж декількох днів вибивали зі знайомого вигаданий борг. Чоловіки звинувачували 69-річного потерпілого в тому, що він начебто викрав в одного з них 1,5 тис. грн. Після чергового побиття він помер. Наразі обох зловмисників відправили у СІЗО під варту, їм загрожує до десяти років тюрми.

Як встановили поліцейські, впродовж двох днів чоловіки після розпивання спиртних напоїв приходили на вулицю Київську в Тернополі, де мешкав їхній 69-річний товариш, та вибивали у нього зізнання про причетність до крадіжки. Зловмисники були переконані, що потерпілий в одного із них викрав 1,5 тис. грн. Після чергового побиття чоловік помер.

28 січня тіло чоловіка виявив на квартирі його знайомий. Він же звернувся до поліції. Невдовзі правоохоронці затримали підозрюваних – чоловіків 1982 та 1986 років народження.

Про обрання підозрюваним запобіжних заходів прес-служба прокуратури Тернопільщини повідомила в середу, 1 лютого. «Тернопільський міськрайонний суд задоволив клопотання слідчого, погоджене з прокурором Тернопільської окружної прокуратури, про тримання під вартою без визначення розміру застави двох тернополян, підозрюваних у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті потерпілого. Тернополяни перебуватимуть під вартою», – йдеться у повідомленні.

У разі доведення вини чоловікам загрожує до десяти років ув'язнення.