На Тернопільщині матір виколола медичною голкою око своєму дворічному синові. Злочин вона скоїла під час перебування з дитиною у медзакладі, оскільки в хлопчика підозрювали інфекційне захворювання. Навіщо вона скоїла насильство над дитиною, жінка так нікому й не пояснила. Внаслідок інциденту хлопчик осліп на одне око. Наразі затримана перебуває в СІЗО, їй загрожує до десяти років тюрми.

Про випадок стало відомо у п'ятницю, 23 грудня, після повідомлення прес-служби прокуратури Тернопільщини. Як встановили слідчі, мешканка Бережан перебувала разом з дворічним сином у лікарняному закладі з підозрою на інфекційне захворювання у дитини.

Коли діагноз не підтвердився, вона навмисно пошкодила очне яблуко дитині медичною голкою. Лікарі повідомили про її вчинок правоохоронців. Мотивів свого вчинку жінка не пояснила нікому.

«Наразі жінка перебуває під вартою. Їй інкриміновано вчинення умисного тяжкого тілесного ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення, яке спричинило втрату функції органу та поєднане зі стійкою втратою працездатності не менш як на одну третину», – повідомляє прокуратура.

Затриманій загрожує від семи до десяти років тюрми. Додамо, що психолого-психіатрична експертиза визнала обвинувачену осудною. Досудове розслідування у цій справі вже завершили, матеріали передали до суду.

Що ж до постраждалого хлопчика, то через ушкодження він осліп на одне око. У прокуратурі додають, що «дитина знаходиться у безпеці», однак чи будуть позбавляти жінку батьківських прав – невідомо.