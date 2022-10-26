Двомісячного хлопчика доправили до медзакладу

У Тернополі від п'яних батьків забрали двомісячного хлопчика. Про те, що дитина перебуває у антисанітарії, поліцію повідомила небайдужа жінка. Немовля вилучили і відвезли до лікарні. Імовірно, чоловіка та жінку позбавлять батьківських прав.

Близько 16:00 у вівторок, 25 жовтня, до патрульних звернулась небайдужа мешканка, яка дізналась, в яких умовах перебуває немовля. Вона викликала на місце правоохоронців.

«Інспектори негайно прибули на допомогу за вказаною адресою, де на них очікувала заявниця. Двері до помешкання були відчинені, тож поліцейські зайшли до квартири, де виявили нетверезу матір з двомісячною дитиною. На місце прибув і батько дитини, який також мав явні ознаки алкогольного сп'яніння», – йдеться у повідомленні.

З огляду на антисанітарні умови, інспектори не могли далі залишати хлопчика за адресою проживання. Тому викликали на місце події карету швидкої, повідомили працівників відділу ювенальної превенції та соціальних працівників. Дитину доправили до лікарні.

На обох батьків склали адмінпротоколи за ч. 1 ст. 184 КупАП (неналежне виконання батьківських обов'язків). Їм загрожує по 850 грн штрафу. Надалі вирішуватиметься питання про позбавлення батьківських прав.