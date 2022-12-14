Збаразький райсуд призначив шість років тюрми чоловікові, який три роки тому зґвалтував матір. Чоловік ввечері напав на жінку, побив її і, погрожуючи ножем, вчинив над нею сексуальне насильство. Судили його не лише за це, а й за інші злочини, які він вчинив опісля, зокрема, за крадіжку авто, зберігання наркотиків та побиття. Зловмисник підписав угоду про визнання винуватості, тож суд призначив йому відносно не тяжке покарання – лише шість років тюрми, хоча максимально йому загрожувало десять років ув'язнення.

Як йдеться у матеріалах справи, злочин чоловік скоїв у квітні 2019 року. Перебуваючи в будинку своєї матері, з якою він разом проживав, чоловік раптово напав на неї, почав погрожувати кухонним ножем, а тоді побив і зґвалтував. Відомо, що до цього чоловік вже мав не одну судимість, в тому числі, й за статтею про зґвалтування.

Зловмиснику інкримінували порушення семи статей ККУ, оскільки його одразу судили також за крадіжку чужого автомобіля, зберігання наркотиків та побиття знайомого. Відомо, що в грудні зловмисник уклав з прокурором угоду про визнання винуватості, у якій погодився на покарання і визнав себе винним.

Суддя Ігор Гудима цю угоду затвердив. Відтак чоловіка визнали винним за всіма інкримінованими статтями та призначили йому шість років тюрми. Початок відбування покарання рахуватимуть з січня 2021 року, коли чоловіка затримали.

Поки що вирок не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.