Рівненський міський суд призначив 11 років ув'язнення 22-річному чоловікові, який зґвалтував школярку. Вік потерпілої невідомий, однак відомо, що вона навчалась у молодших класах. У листопаді 2020 року чоловік заманив її на заднє подвір'я школи, подалі від перехожих, представившись новим вчителем. Тоді він примусив дитину до орального сексу, погрожуючи, що начебто має пістолет. Після інциденту дитина одразу про все розповіла вчителям, затримали зловмисника того ж дня. В суді він категорично заперечував провину, але його покази нічим не підтвердились. Суд визнав його винним у зґвалтуванні та призначив 11 років тюрми.

Як йдеться у вироку Рівненського міського суду, інцидент стався зранку 10 листопада 2020 року біля школи №27 у Рівному на вулиці Дубенській. Чоловік підійшов до школярки, представився новим вчителем фізкультури та попросив допомогти йому знайти втрачені ключі, які він нібито згубив на задньому дворі школи.

Відійшовши подалі від перехожих, чоловік примусив дівчинку до орального сексу. Дитина відмовлялась, але він пригрозив, що має пістолет. Після вчинення насильства вона побігла до школи і розповіла про все своїй подрузі, а та повідомила вчителя. Поліція затримала зловмисника того ж дня, постраждала дівчинка його впізнала.

У суді обвинувачений не визнав провину та взагалі заперечив, що у той день зустрічав цю дівчинку біля школи. Втім, його словам не повірили, оскільки винуватість чоловіка була доведена показами свідків та результатами експертиз.

Пом'якшуючих обставин суд не знайшов. Відтак чоловіка визнали винним у порушенні ч.4 ст. 152 ККУ (зґвалтування, вчинене щодо особи, яка не досягла 14-річного віку) та призначив йому 11 років ув'язнення. Також чоловік повинен сплатити понад 92 тис. грн за експертизи.

Вирок поки не набрав законної сили, його можна оскаржити в апеляційному суді.