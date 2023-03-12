Український військовий після побиття потрапив у реанімацію

У німецькому місті Франкфурт-на-Майні охоронець готелю – 23-річний чеченець – побив українського військовослужбовця, який приїхав до Німеччини на реабілітацію після поранення і зайшов у готельний бар в формі ЗСУ. Солдата госпіталізували.

Вперше цю інформацію опублікували у фейсбук-спільноті «Українці у Франкфурті-на-Майні». Згодом її підтвердив факт підтвердив генеральний консул України Вадим Костюк у коментарі «Новинарні». За його словами, український військовик потрапив до лікарні із поламаною щелепою та струсом мозку й потребує операції.

Він запевнив, що консульство надасть потерпілому необхідну юридичну та іншу допомогу.

За інформацією з фейсбук-групи «Українці у Франкфурті-на-Майні», конфлікт стався в готелі Roomers, а зловмисником був чеченець.

«За нашою інформацією, у п’ятницю увечері наш військовий зайшов в уніформі у бар готелю. Після кількох зауважень з боку персоналу та охорони готелю щодо невідповідності його дрескоду, відбулася мовна перепалка, а потім бійка після спроби з боку охорони (представник народів Кавказу) вивести нашого бійця. Внаслідок бійки у нашого громадянина – перелом щелепи та струс мозку. Поліція зафіксувала цей факт», – розповів генконсул.

За його словами, детальнішу інформацію поліція зможе надати з понеділка, а потерпілого чекає операція.

«Зранку у понеділок консульство допоможе нашому громадянину з перекладом при підготовці до операції на щелепі, яка планується на вівторок. Наступним кроком допоможемо з поданням заяви у поліцію та пошуком адвоката», – додав Костюк.

Також консульство спробує отримати в поліції відеозаписи з бару, де стався інцидент. Наразі дипломати з’ясовують всі норми законодавства двох країн щодо носіння військової форми одягу українськими військовослужбовцями за кордоном та відвідування в ній подібних закладів.

За попередньою інформацією генконсула, в Німеччині для носіння військової форми поза службою необхідно отримати спеціальний дозвіл. Для іноземців вона дозволяється під час спільних навчань, проходження стажувань та в інших випадках, передбачених окремою двосторонньою угодою. Україна таку угоду не укладала.