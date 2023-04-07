ДБР розслідує загибель начальника прикордонної застави неподалік українсько-білоруського кордону. Чоловік відійшов зателефонувати, але за декілька хвилин очевидці почули постріл, а тоді чоловіка знайшли з простреленою головою. Наразі справу розслідують за статтею про умисне вбивство з приміткою «самогубство».

Як повідомила у коментарі ZAXID.NET речниця Теруправління Державного бюро розслідувань у Львові Тетяна Муравель, інцидент стався близько 15:00 у четвер, 6 квітня. Йому передував інший нещасний випадок –поблизу села Пулемець Ковельського району один з військовослужбовців прикордонної служби, керуючи екскаватором, наїхав на міну.

Відомо, що водій внаслідок інциденту не травмувався. Невдовзі на місце події прибули начальник прикордонної застави разом з інспектором прикордонної служби.

«Після огляду території начальник відійшов нібито зателефонувати. Невдовзі пролунав звук, схожий на постріл. Начальника застави знайшли неподалік від місця події з вогнепальним пораненням у голову», – повідомила Тетяна Муравель.

Щодо обох інцидентів розпочали кримінальні провадження, зокрема, за ст. 425 ККУ (недбале ставлення до військової служби) та ст. 115 ККУ (вбивство) з приміткою «самогубство». Наразі слідчі з'ясовують обставини подій.