Правоохоронці розслідують справу про загибель 33-річного бійця тероборони Сергія Панасюка за статтею про порушення правил несення бойового чергування. Наразі слідчі з'ясували, що військові відкрили вогонь за наказом командира після повідомлення про появу невідомих осіб біля кордону. Під час інциденту Сергій Панасюк отримав поранення і помер.

Як повідомили в Державному бюро розслідувань у відповіді на запит «Громадського», слідство встановило, що інцидент стався приблизно о 02:00 25 лютого поблизу села Тур Ковельського району Волинської області.

«Військовослужбовці за командою командира відкрили вогонь на ураження після повідомлення про появу невідомих осіб поблизу лінії кордону України з Білоруссю», — зазначив директор територіального управління ДБР у Львові Руслан Ляшко.

Внаслідок цього поранення отримав 33-річний військовий 100-ї бригади волинської тероборони Сергій Панасюк. Під час транспортування він помер.

У ДБР зазначили, що вже допитали всіх свідків, розслідування триває. Наразі призначені експертизи, результати яких допоможуть установити обставини події. З початку повномасштабного вторгнення Росії це єдине кримінальне провадження у львівському управлінні ДБР щодо порушення правил несення бойового чергування.

Більше деталей щодо розслідування загибелі бійця у Бюро не розголошують, посилаючись на таємницю слідства. «Інша інформація містить таємницю досудового розслідування, і з метою забезпечення інтересів слідства доступ до такої інформації є обмеженим», — йдеться у відповіді.

Нагадаємо, Сергій Панасюк воював 2014 по 2015 рік в Луганській та Донецькій областях, далі з 2020 по 2021 пішов служити за контрактом. Військовослужбовець також воював у складі ЗСУ з 26 лютого 2022 року. У чоловіка залишились син та донька.