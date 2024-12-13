Посадовцю загрожує до 12 років позбавлення волі

Співробітники Державного бюро розслідувань викрили та затримали посадовця однієї з військових частин на Донеччині, який використовував підлеглих військовослужбовців для власних цілей. Так чоловік змушував військових працювати на будівництві в його господарстві та у кіоску його дружини, відбираючи в них частину незаконно нарахованих виплат, повідомили у пресслужбі ДБР у п’ятницю, 13 грудня.

За даними слідства, заступник начальника підрозділу військової частини у Донецькій області з січня 2023 року змушував військових працювати на його родину та віддавати частину виплат. Зазначається, що чоловік вимагав віддавати йому частину з незаконно нарахованих грошей нібито за бойові.

«Четверо військовослужбовців здійснювали будівельні та інші роботи на території домогосподарства заступника начальника підрозділу, а також працювали у кіоску, який належить дружині посадовця. Дружина при цьому контролювала та координувала роботу військових. У разі відмови працювати заступник начальника погрожував військовослужбовцям відправити їх на передову без відповідної підготовки», – повідомили у пресслужбі ДБР.

Правоохоронці повідомили, що військові майже два роки не з’являлися на службі, проте отримували повне грошове забезпечення та додаткові виплати. Окремо робота на родину посадовця їм не оплачувалася. За попередніми даними, за цей час держава зазнала 3 млн грн збитків.

Чоловіка затримали та повідомили про підозру за ч. 5 ст. 426-1 ККУ (перевищення службових повноважень, вчинених в умовах воєнного стану, що заподіяло тяжкі наслідки). Посадовцю загрожує до 12 років позбавлення волі.