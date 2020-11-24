Мер Дублян Василь Попович (у білому светрі) виштовхує мешканку міста з дверей міськради

Ввечері 23 листопада мер міста Дубляни Василь Попович намагався провести сесію, попри те, що кількість депутатів була недостатньою для кворуму. У приміщення не допускали мешканців та активістів. Коли вони намагалися потрапити всередину, їх виштовхав особисто мер Попович за допомогою інших депутатів. Активісти написали заяву у поліцію.

Про проведення закритої сесії у Дублянах повідомила доцентка Львівського університету, мешканка міста Дубляни Надія Завальницька, опублікувавши відео у Facebook.

Як видно на відео, мер Дублян Василь Попович впускає через чорний вхід окремих депутатів. Мешканців, які хотіли бути присутніми, він грубо виштовхав, йому допомагали його син-депутат та інші міські обранці.

Надія Завальницька розповіла, що 11-12 жовтня була проведена 55 чергова сесія Дублянської міської ради, на якій роздавали земельні ділянки. За її словами, на сесії були присутні 13 з 25 депутатів, що робить рішення сесії нелегітимними. Депутати та активісти Дублян подали позов у Львівський адміністративний суд з вимогою анулювання рішень. 2 грудня буде перше засідання у цій справі.

«Якщо на 55-ій сесії надавали землі, то на позачерговій 56-ій, яку намагалися провести вчора, мали затверджувати документацію на землю – присвоєння кадастрових номерів, проектну, кошторисну документацію», — розповіла ZAXID.NET Надія Завальницька, тому, за її словами, депутати не хотіли розголосу.

Мер Дублян Василь Попович пояснив, що не допускав мешканців міста на сесію через карантин. Він зазначив, що сесію перенесли через вторгнення активістів і приїзд поліції, але на яку дату її перенесли – ще не вирішено.

«Мала бути сесія. Організували драку, вривалися в міську раду, розбивали двері різні аферисти-опозиція. Приїхала поліція і через то не відбулася сесія», — сказав ZAXID.NET Василь Попович.

Активістка, яка найбільше постраждала під час штурханини, написала 24 листопада заяву у Жовківське відділення поліції.

Додамо, що місто Дубляни увійшло у Львівську ОТГ, і її депутати відтепер будуть приймати всі рішення щодо Дублян. Однак, за словами Василя Поповича, поки не ліквідована Дублянська міська рада як юридична особа, поки не призначено старост, доти Дублянська міськрада буде легітимною і вирішуватиме міські питання.

Мер Дублян Василь Попович є членом ВО «Свобода», він керує містом з 2010 року.