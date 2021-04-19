На продаж виставили 3,75 га біля кільцевої дороги Львова

Родина Дубневичів виставила на продаж 3,75 га у селі Зубра, що біля кільцевої дороги Львова та стадіону «Арена Львів». Згідно з оголошенням на торговій платформі OLX, вартість землі становить майже 1,9 млн доларів (52,3 млн грн за курсом НБУ).

Про продаж землі 3,75 га родиною Дубневичів стало відомо 19 квітня, після того, як журналісти антикорупційного сайту «Наші гроші. Львів» помітили оголошення на платформі OLX. Воно було оприлюднене ще наприкінці березня.

Власників земельних ділянок журналісти встановили завдяки скріншотам з кадастрової карти, які розмістили в оголошенні. Більшість із зображених ділянок належать синам Богдана і Ярослава Дубневича – Павлу та Юрію. Йдеться про ділянки загальною площею 3,6 га. Ці ділянки сільськогосподарського призначення вони мають у власності із 2018-2019 років.

3,75 га розташована у селі Зубра, що біля кільцевої дороги Львова та стадіону «Арена Львів»

Як вказано в оголошенні, цільове призначення землі може бути змінене відповідно до діяльності покупця. Крім того, можливий розгляд цікавого інвестиційного проекту з підписанням довготривалого договору оренди та реалізації об’єкта нерухомості «під ключ», від розробки проектної документації – до впровадження в експлуатацію. Вартість землі становить майже 1,9 млн доларів (52,3 млн грн за курсом НБУ).

Раніше власниками ділянок були самі Ярослав та Богдан Дубневичі, оскільки аналогічні за площею наділи в Зубрі були вказані в їхніх старих деклараціях. Наприклад, Ярослав Дубневич декларував ділянки площею 0,7346 га, 0,622 га, 0,3079 га і 0,1251 га. Наділами такої ж площі тепер володіє його син Юрій Дубневич. Всі ділянки перейшли в його власність 11 листопада 2019 року.

Нагадаємо, у 2019 році Верховна Рада дала згоду на арешт і притягнення до кримінальної відповідальності Ярослава Дубневича. З нардепа зняли депутатську недоторканність. Тоді ж йому повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 КК (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). За даними слідства, він завдав збитки державі на понад 93 млн грн. Богдан Дубневич зараз є головою Солонківської ОТГ, куди також входить село Зубра.