Брати Дубневичі переписали ТЕЦ у Новому Роздолі і Новояворівську на своїх синів

Ярослав (ліворуч) та Богдан Дубневичі у Верховній Раді

Брати Дубневичі переписали ТОВ «Енергія-Новий Розділ», яке є власником теплоелектроцентралі в місті Новий Розділ на Львівщині, на своїх синів. Ця ТЕЦ фігурує у справі про розкрадання державного природного газу на 1,4 млрд грн.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, зміни до Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців внесли 16 січня 2020 року. Засновниками ТОВ «Енергія-Новий Розділ» є дві компанії – ТОВ «Агропромислове підприємство «Львівське» (90,05% частка в статутному капіталі) та міське державне комунальне підприємство «Розділтеплокомуненерго». Раніше власниками «Львівського» і кінцевими бенефіціарами «Енергії-Новий Розділ» були народний депутат восьмого скликання Богдан Дубневич та його рідний брат, народний депутат дев’ятого скликання Ярослав Дубневич.

Нині фактичними власниками ТОВ стали син Богдана Дубневича – Павло та Ярослава Дубневича – Юрій.

Окрім того, наприкінці грудня 2019 року аналогічні зміни відбулись із ТОВ «Енергія-Новояворівськ». Це товариство із обмеженою відповідальністю володіє ТЕЦ в Новояворіську і також фігурує в справі про розкрадання газу. Замість братів Дубневичів кінцевими власниками юрособи стали їхні сини.

Як раніше повідомляв ZAXID.NET, 31 жовтня 2019 року Верховна Рада зняла з Ярослава Дубневича недоторканність і дозволила арешт нардепа. Того ж дня Дубневичу вручили підозру. Депутатові інкримінують завдання збитків «Укрзалізниці» в розмірі 93,277 млн грн (ч. 5 ст. 191 КК). Згодом він сплатив призначену судом заставу 90 млн грн та вийшов на волю.

Після оголошення підозри народний депутат Ярослав Дубневич почав переписувати підконтрольні йому компанії та майно на своїх родичів. Зокрема 31 жовтня він переписав згадану вище компанію – ТОВ «Агропромислове підприємство «Львівське» – на свого сина Юрія та племінника Павла. Згодом Юрій Дубневич став власником житлового будинку з офісними приміщеннями на вул. Франка у центрі Львова, елітного маєтку в селі Зубра та іншого майна, яке не було арештоване судом у справі про збитки «Укрзалізниці».

Окрім того, колишні посадові особи ТОВ «Енергія-Новий Розділ» та ТОВ «Енергія-Новояворівськ», власниками яких донедавна були Богдан та Ярослав Дубневичі, є обвинуваченими у справі про завдання збитків державі, ймовірне відмивання коштів та ухилення від сплати податків.

Згідно з версією слідства, колишній директор ТОВ «Енергія» Ігор Кучма, керівник ТОВ «Енергія-Новий Розділ» Ігор Артимко, його заступник Ігор Ільків, фінансовий директор «Енергія-Новий Розділ» Олег Павлишин та директор ТОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» Олександр Олексюк протягом 2013-2015 років організували схему заволодіння природним газом, що належить НАК «Нафтогаз України», в особливо великих розмірах, створивши організовану злочинну групу.

Новояворівська та Новороздільська ТЕЦ придбали у НАК «Нафтогаз України» за пільговою ціною природний газ нібито використання його для виробництва теплової енергії для населення. Натомість привласнили його шляхом використання для промислових потреб, зокрема виробництва електричної енергії з подальшим її продажем ДП «Енергоринок». Збитки держави та «Нафтогазу» оцінили в 2 млрд грн.

У Вищому антикорупційному суді 21 січня має відбутися підготовче засідання у цій справі. Наразі відомо, що екс-керівник ТОВ «Енергія-Новий Розділ» Ігор Артимко виїхав за кордон на лікування та не повернувся, тому правоохоронці оголосили його в розшук.

Наприкінці жовтня 2019 року в будинках братів Дубневичів та афілійованих з ними осіб відбулись обшуки. Слідчі дії відбулись у межах розслідування кримінальних проваджень про розкрадання газу на ТЕЦ в Новояворівську і Новому Роздолі та легалізацію отриманих у злочинний спосіб коштів, а також про розкрадання понад 93 млн грн завдяки оборудкам із закупівлями в «Укрзалізниці».

До слова, Павла Дубневича 2018 року звинувачували у кермуванні автомобілем напідпитку.

Суд першої інстанції оштрафував сина політика на 10, 2 тис. грн та позбавив його права керувати транспортними засобами впродовж одного року. Під час судового засідання він визнав свою свою вину, однак просив звільнити його від відповідальності. Обвинувачуваний наполягав, що працює водієм, тож автомобіль потрібен йому для виконання службових обов'язків.

Згодом рішення про штраф та позбавленням права кермування було скасоване апеляційним судом за скаргою Павла Дубневича.