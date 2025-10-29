У серії покажуть знесення історичного крила Білого Дому

Творці популярного мультсеріалу «Південний парк» підготували скандальний епізод про Дональда Трампа, який зносить частину Білого Дому.

Як пише Variety, автори серіалу відмовилися від традиційної схеми релізів, до якої мав входити спецепізод до Гелловіну. Натомість цього року випустять на свято чергову сатиричну серію, присвячену президенту США Дональду Трампу.

Другий епізод 28 сезону під назвою «Жінка в капелюсі» розповість про знесення східного крила Білого Дому. На цьому місці він запланував побудувати новий бальний зал. Також у цій серії з’явиться герой Сатана. Прем’єру серії відклали на кілька днів.

Мультсеріал «Південний парк» створили у 1997 році учасники рок-гурту DVDA Метт Стоун і Трей Паркер. Основу сюжету становлять пригоди чотирьох хлопчиків і їхніх друзів у маленькому містечку Саут-Парк, штат Колорадо у США. Найчастіше у своїх епізодах серіал в досить іронічний (навіть сатиричний) спосіб і за допомогою чорного гумору висміює проблеми американської культури й поточні світові події, а також критикує стереотипи й табу.

Нещодавно відбулася прем’єра 28 сезону, який повністю зосереджений на критиці Дональда Трампа та політики його адміністрації.

Нагадаємо, 23 жовтня історичну будівлю східного крила Білого Дому повністю знесли, щоб реалізувати ідею президента Дональда Трампа з великою бальною залою для приймання.