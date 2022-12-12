Загалом у Журавненському будинку підтриманого проживання зможе жити 200 дітей разом з вихователями

У Журавненському будинку підтриманого проживання, який торік реорганізували з колишнього протитуберкульозного санаторію, поселили дітей з інвалідністю із запорізького спеціалізованого будинку дитини. Зараз там проживає 87 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком 2-7 років та 40 працівників із Запорізького обласного спеціалізованого будинку дитини «Сонечко».

Як повідомили в департаменті соціального захисту населення ЛОВА, реконструкцію приміщення Журавненського будинку підтриманого проживання провели за обласною програмою Львівської ОВА за підтримки БО «Щасливе сонечко».

В оновленому спортивному залі проводитимуть лікувальні процедури та реабілітацію, також у центрі відремонтували санвузли, душові, коридори, сходові клітки та дах спального корпусу. На ремонт скерували 7,8 млн гривень.

фото ЛОВА

Журавненський будинок підтриманого проживання – один із основних осередків для розміщення дітей з особливими потребами з областей, де тривають активні бойові дії. Відтепер в Журавненському будинку загалом зможе проживати близько 200 дітей разом з вихователями.

Нагадаємо, дитячий протитуберкульозний санаторій «Журавно» депутати Львівської обласної ради у 2021 році вирішили перепрофілювати на будинок підтриманого проживання психоневрологічного типу. Раніше санаторій розміщувався у пам’ятці, палаці XIX ст., потім переїхав у новіше приміщення на території палацу.