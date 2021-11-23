Новий будинок підтриманого проживання психоневрологічного типу створять на Львівщині. Депутати обласної ради під час сесії, 16 листопада, вирішили так перепрофілювати дитячий протитуберкульозний санаторій «Журавно». Але це рішення викликало незгоду. Насамперед, серед громадських організацій і родичів людей з інвалідністю. Вони переймаються, аби під новою назвою не почав працювати типовий для радянських часів інтернат. Натомість в обласному департаменті соціального захисту запевняють: це таки буде місце для комфортного та вільного проживання людей із психічними захворюваннями.

На території палацу Скшинських-Чорторийських, що у селищі Журавно, ще донедавна в окремих будівлях працював дитячий протитуберкульозний санаторій. Та тепер його перепрофільовують у Будинок підтриманого проживання психоневрологічного типу. Діятиме він у спальному корпусі та школі. А от самій будівлі палацу планують надати статус пам'ятки культурної спадщини. Таке рішення під час сесії ухвалили депутати Львівської облради. За створення нового закладу проголосували 56 депутатів.

«Журавненський будинок підтриманого проживання психоневрологічного типу» офіційно почне існувати з 1 березня. Будівлю мають відремонтувати і знайти персонал. Насамперед обіцяють приймати працівників із санаторію. Адже через його закриття без роботи залишилися 130 людей.

Та таке рішення депутатів облради найбільше збурило працівників соціальної сфери та батьків дітей з інвалідністю. Вони не вірять, що це справді буде «будинок підтриманого проживання», де люди з психічними захворюваннями матимуть комфортні умови. А натомість може з'явитись черговий інтернат, де людей з інвалідністю ізолюють від навколишнього середовища.

«Це найбільший страх батьків: де буде моя дитина, донька чи син, коли мене не стане? І єдина дорога, яка їй зараз пропонується – психоневрологічний інтернат. Навіть ті кошти, які вони закладають в Журавно, і персонал, який вони передбачають туди, це місце, де все це передбачено, те, що ніхто не говорив якісно з громадою, це вже не про будинок підтриманого проживання», – розповідає керівниця Центру «Емаус» УКУ, мама дівчинки з синдромом Дауна Юлія Бойко.

Реорганізацію в Журавно підтримали не всі депутати облради. Зокрема, не проголосувала вся фракція «Самопомочі».

«Ми маємо спочатку створювати належні умови для того, щоб пацієнта кудись скерувати. Щоб він перебував у належних умовах, щоб не обмежували його права. Персонал має однозначно бути навчений. Наскільки ми знаємо, в Журавно медичні працівники надавали допомогу пацієнтам із туберкульозом. Навряд, чи вони мають знання, як доглядати за такими пацієнтами», – пояснила депутатка Львівської облради від «Самопомочі» Леся Кобецька.

Натомість в обласному департаменті соцзахисту обіцяють: робитимуть усе, щоби створити в Журавно належні умови для майбутніх мешканців. У листі очікування на поселення туди вже є 82 людини.

«Можна говорити про створення закладу, в якому можуть бути комбіновані формати надання таких послуг. Зокрема, ми вже реалізуємо надання послуг денного перебування, підтриманого проживання в наших інших інтернатах. Фактично всі інтернати таку послугу запровадили. Я думаю, що в новому закладі такий формат мав би займати чільне місце. Формат ще не є кінцевий, ми налаштовані на підтримане проживання», – розповів в.о. директора обласного департаменту соцзахисту Роман Андрес.

А тим часом, у Львові для дорослих з інвалідністю вже створюють новий будинок підтриманого проживання. На вул. Пасічній, 39 буде спеціально облаштований простір для комфортного проживання. Людям з інвалідністю асистенти допомагатимуть у побуті та на вулицях міста. Цей проект минулого року став переможцем громадського бюджету. Втілює його реабілітаційний центр «Джерело». Це буде перший будинок такого типу, який фінансуватиме місто.

«Проживатиме там 20 дорослих людей з інвалідністю. Хочемо створити таку модель, яка забезпечила би проживання дорослих осіб з інвалідністю під супроводом. Власне, коли вони втрачають своїх опікунів, або, можливо, опікуни є, але люди з інвалідністю хочуть проживати окремо. Така модель дає змогу максимально інтегрувати особу з інвалідністю в міську громаду», – розповіла директорка Львівського центру реабілітації «Джерело» Зореслава Люльчак.

Відходити від інтернатів вирішили і на державному рівні. Уряд схвалив Концепцію розвитку охорони психічного здоров’я. Вона передбачає, зокрема, усунення дискримінації та порушення прав людей із психічними захворюваннями, підвищення обізнаності суспільства, формування команд фахівців та якісне надання усіх послуг.

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