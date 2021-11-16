Дитячий протитуберкульозний санаторій «Журавно» припиняє роботу

Львівська облрада вирішила перепрофілювати обласний дитячий протитуберкульозний санаторій «Журавно» у психоневрологічний інтернат для дорослих. Таке рішення прийняли 56 депутатів на сесії у вівторок, 16 листопада. Пояснили такий крок браком місць для утримання людей з психічними захворюваннями.

Відповідно до рішення депутатів, Обласний дитячий протитуберкульозний санаторій «Журавно», що у селищі Журавно Стрийського району, буде перепрофільовано та перейменовано на «Журавненський будинок підтриманого проживання психоневрологічного типу» з 1 березня 2022 року. Директора нового комунального закладу призначать після понкурсу.

Один із спальних корпусів санаторію – пам’ятку архітектури XVIII cт. Палац Скшинських-Чарторийських – вирішили вивести з майнового комплексу санаторію та оформити як окремий об'єкт.

Як зазначається у пояснювальній записці, рішення про перепрофілювання пов’язане з браком місць для осіб з психічними захворюваннями в існуючих шести інтернатах, які наповнені на 100%. Цих людей виписують, зокрема, з реорганізованої психлікарні «Заклад» і вони не мають де проживати. Станом на 1 жовтня у черзі на поселення до психоневрологічних інтернатів перебуває 52 чоловіки та 20 жінок. Загальна кількість місць в діючих чоловічих психоневрологічних інтернатах – 436, а у жіночих – 610.

В. о. директора департаменту соціального захисту населення ЛОДА Роман Андрес розповів, що останнім часом дитячий санаторій у Журавно використовувався неналежно, там оздоровлювалися мало дітей. Так, навесні цього року у санаторії перебували 19 дітей, у той час там нараховували 130 працівників. Оскільки людям, яким потрібна психічна реабілітація, навпаки бракує місць у відповідних закладах, дитячий санаторій вирішили перепрофілювати.

Проти такого рішення виступала ініціативна група мешканців Журавного та низка громадських організацій.