Психлікарню «Заклад» приєднали до Львівської обласної психіатричної лікарні

Львівська облрада на засіданні у вівторок, 13 квітня, прийняла рішення про припинення комунального підприємства «Львівська обласна психіатрична лікарня «Заклад», що у селі Заклад Миколаївського району. Лікарню приєднали до Львівської обласної психіатричної лікарні. Рішення підтримали 47 депутатів.

Відповідно до рішення депутатів, психлікарня «Заклад» перестала існувати як окрема юридична структура, її приєднали до Львівської обласної психіатричної лікарні, що на вул. Кульпарківській у Львові. Майно психлікарні «Заклад» передадуть на баланс, а працівників переведуть на роботу у Львівську обласну психіатричну лікарню.

Таке об’єднання лікарень погодили депутатські комісії з питань комунального майна та охорони здоров’я Львівської облради. Директору лікарні «Заклад» Юрію Шипову запропонували написати заяву на звільнення.

Ще у 2019 році Львівська облрада мала намір провести реорганізацію та об’єднати дві психіатричні лікарні – Львівську обласну психіатричну лікарню «Заклад» та Львівську обласну клінічну психіатричну лікарню, що на вул. Кульпарківській, 95 у Львові. Однак тоді обласні чиновники від такої ідеї відмовилися через протести працівників лікарні «Заклад».

Щоби задобрити протестувальників, навіть пропонували змінити місце реєстрації Львівської обласної клінічної психіатричної лікарні з вул. Кульпарківської, 95 у Львові у село Заклад Миколаївського району. Тобто, податки мали йти не у бюджет Львова, де фактично розміщена лікарня, а у Тростянецьку громаду, у складі якої є село Заклад. Але для прийняття такого рішення забракло голосів депутатів.

З впровадженням другого етапу медреформи психлікарня «Заклад» постійно має проблеми з фінансуванням, через що працівники медзакладу кілька разів перекривали міжнародну трасу. Тому до питання об’єднання лікарень повернулися повторно.