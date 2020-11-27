Медики блокують рух на трасі Київ-Чоп у Миколаївському районі

У п’ятницю, 27 листопада, працівники Львівської обласної психіатричної лікарні «Заклад» перекрили трасу Київ-Чоп у селі Луб’яне Миколаївського району на Львівщині, вимагаючи виплати заробітної плати. Це вже не вперше лікарня має проблеми з фінансуванням і медики виходять перекривати дорогу.

У патрульній поліції Львівщини ZAXID.NET повідомили, що перекриття почалося вранці близько 9:00 і триває вже кілька годин. Станом на 12:40 акція протесту продовжується. Понад 20 медиків та працівників лікарні з плакатами ходять на пішохідному переході на трасі Київ-Чоп, блокуючи рух транспорту.

За даними патрульної поліції, внаслідок перекриття утворилася черга вантажівок з боку Львова. Патрульні скерували рух транспорту в об’їзд місця перекриття.

Директор лікарні Юрій Шипов розповів ZAXID.NET, що працівникам лікарні боргують зарплату з половини серпня і дотепер. Загальна сума боргу становить майже 6 млн грн.

«Кошти є затверджені на папері, але проблема у тому, що ці транші від НСЗУ повільно надходять. Є надія, що до кінця року ми отримаємо близько 8 млн грн, відповідно до договору», – розповів Юрій Шипов.

Працівники психлікарні «Заклад» вже перекривали трасу у Миколаївському районі на початку серпня цього року. З впровадженням другого етапу медреформи психлікарня має проблеми з фінансуванням.

Заклад перебуває у власності Львівської облради. Раніше обласні чиновники мали намір реорганізувати цю лікарню, об’єднавши з Львівською обласною психлікарнею, що на вул. Кульпарківській у Львові, але через протести працівників медзакладу відмовилися від цієї ідеї.