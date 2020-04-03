Львівська психлікарня заявила про брак коштів на утримання хворих

Головний лікар заявив про обмежений прийом хворих у зв'язку із складною фінансовою ситуацією

Львівська обласна психіатрична лікарня заявила про критичний брак коштів на харчування та утримавання пацієнтів та звернулася про допомогу до влади, підприємців та всіх небайдужих. Така заява оприлюднена у п’ятницю, 2 квітня, одразу на наступний день після старту в Україні другого етапу медичної реформи та переходу закладу на пряме фінансування з Національної служби здоров’я України.

«З 1 квітня Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня не має достатньо коштів на харчування та утримування пацієнтів, більшість з яких за медичними або соціальними показами не можуть повернутись до дому. Просимо про допомогу!», – сказано у офіційній заяві лікарні.

Зазначається, що другий етап реформи та підписання угоди з НСЗУ не передбачають фінансування таких видів психіатричної допомоги:

фінансування програми психосоціальної реабілітації осіб з розладами психіки та поведінки,

надання психіатричної допомоги особам з різними формами психічних розладів, які тривалий час перебувають у стаціонарі і за своїм психічним станом не можуть проживати самостійно, в сім’ях або соціальному закладі,

надання психіатричної допомоги в примусовому порядку за ст. 14 Закону України «При психіатричну допомогу» (цивільно-правовий порядок) строком від 6 місяців і більше,

проведення судово-психіатричних експертиз по кримінальних та цивільних справах,

надання психіатричної допомоги особам, до яких застосовані примусові заходи медичного характеру з звичайним наглядом в порядку статті 94 Кримінального кодексу України (кримінально-правовий порядок),

проведення обстеження на предмет придатності до військової служби особам, які направлені військовими комісаріатами.

Директор Львівської обласної психлікарні Богдан Чечотка пояснив ZAXID.NET, що лікарня уклала договір з НСЗУ про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, однак передбачених державою коштів критично мало. З 1 квітня заклад більше не отримує фінансування з обласного бюджету.

«Є контракт з НСЗУ на майже 53 млн грн на дев’ять місяців до кінця 2020 року. Тобто, ми маємо на місяць трохи більше як 5 млн грн, а у нас тільки фонд зарплати 8 млн грн. От і вся математика. Харчування, медикаменти, прання – це вже не потрапляє у фінансування», – повідомив Богдан Чечотка. З його слів, на утримання лікарні у цьому році потрібно додатково щонайменше 35 млн грн.

«А ситуація виникла тому, що у всіх роз’ясненнях і тлумаченнях розказували, що судово-медична експертиза, примусові заходи медичного характеру, медосвідчення нацгварційців, прикордонників, обстеження за скеруванням військкоматів – це все буде за окремою медичною субвенцією. Станом на сьогодні її немає. Але ж я не можу відкрити відділення, де сидять вбивці, ґвалтівники та інші люди, в яких термін лікування 5-10 років, тому що немає на них грошей. Не врегульоване питання з хронічними хворими, які втратили соціальні зв’язки і для них немає місць в інтернатах», – пояснює директор лікарні.

З його слів, така ситуація з фінансуванням психіатрії є по всій Україні.

На сьогодні у стаціонарі Львівської обласної психлікарні перебувають 650 пацієнтів, з яких близько 40 осіб – на примусовому лікуванні за рішенням суду та близько 100 – хронічних хворих.

Це при тому, каже Богдан Чечотка, що зараз вимушено обмежили прийом нових хворих у зв’язку із фінансовою ситуацією та карантином. В інші періоди, з його слів, усі 950 ліжок лікарні зайняті.

Зі слів директора лікарі, незабаром буде оприлюднено рахунок для збору благодійних коштів на утримання лікарні.

Нагадаємо, 1 квітня 2020 року в Україні стартував другий етап медреформи. Задекларовано, що заклади охорони здоров'я, які надають спеціалізовану чи вузькоспеціалізовану медичну допомогу, тепер також працюватимуть за принципом «гроші за пацієнтом», як і перша ланка. Також мала би запрацювати програма медичних гарантій – перелік послуг, які держава гарантує пацієнту безкоштовно.