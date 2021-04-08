Рішення про реорганізації психіатричної лікарні в Закладі винесують на найближче засідання сесії ЛОР

Обласну психіатричну лікарню «Заклад» знову планують передати у підпорядкування Львівської обласної клінічної психіатричної лікарні. Остаточне рішення про реорганізацію медзакладу ухвалюватимуть на найближчій сесії Львівської обласної ради.

Львівська обласна психіатрична лікарня «Заклад» розташована в селі Заклад Миколаївського району. У 2019 році її планували реорганізувати та об'єднати з Львівською обласною психіатричною лікарнею, що на вул. Кульпарківській, 95. Реорганізація спричинила протести працівників «Закладу», які просили не об'єднувати лікарні. Пізніше, через впровадження медреформи, у лікарні виникли проблеми з фінансуванням зарплат працівників. Через це лікарі неодноразово перекривали міжнародні дороги. Наприкінці року з резервного фонду бюджету області на погашення зарплатних боргів виділили 1 млн грн.

Аби задобрити протестувальників, ЛОР планувала змінити місце реєстрації Львівської обласної психіатричної лікарні зі Львова у село Заклад, аби податки йшли не у бюджет Львова, де фактично розміщена лікарня, а у Тростянецьку громаду, у складі якої є село Заклад. Однак після протестів для реорганізації лікарні забракло голосів обласних депутатів.

30 березня постійна комісія з питань комунального майна ЛОР знову запропонувала приєднати лікарню «Заклад» до психіатричної лікарні у Львові. Цю пропозицію підтримала й комісія з питань охорони здоров’я та материнства.

«Реорганізація психіатричної лікарні "Заклад" забезпечить подальше її функціонування, оскільки сама медустанова залишається, її працівники надалі тут працюватимуть, а хворі лікуватимуться. Оптимізація штату лікарні торкнеться адміністративно-управлінського апарату», – повідомили у Львівській облраді.

У четвер, 8 квітня, за підсумками візиту до лікарні голова ЛОР Ірина Гримак повідомила, що з подальшою долею «Закладу» визначились остаточно й на засідання найближчої сесії винесуть ухвалу про її реорганізацію й приєднання до обласної лікарні на вул. Кульпарківській.

«На власні очі я переконалася, що керівництво лікарні не може самотужки виправити ситуацію, а тому запропонувала директору написати заяву на звільнення. На найближчу сесію Львівської обласної ради профільна комісія підготує до ухвалення рішення про передачу цієї лікарні в підпорядкування обласної психіатричної лікарні. Сподіваюся, що зміна менеджменту дозволить оперативно оптимізувати кадрову політику, а також покращити умови лікування та догляду за понад трьомастами хворими в цій лікарні», – написала на своїй сторінці у Facebook Ірина Гримак.

Львівська обласна психіатрична лікарня зможе розпоряджатися майном «Закладу», а лікарів мають перевести на роботу в обласну психіатричну лікарню.