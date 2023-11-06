Після пожежі 2004 року палац не використовується

У смт. Журавно на Львівщині відреставрують аварійний палац Скшинських-Чорторийських. Там буде працювати Центр соціальної реабілітації дітей та перший в Україні Центр психологічної допомоги для дітей війни «Hope for Kids». Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, в.о голови Львівської обласної ради Юрій Холод та співзасновник БФ «HopeUA» Ігор Гринкевич підписали меморандум про співпрацю.

Меморандум передбачає реставраційно-ремонтні роботи пам’ятки, яка належить комунальному закладу Львівської обласної ради «Журавненський будинок підтриманого проживання психоневрологічного типу», на базі якого буде створений Центр соціальної реабілітації дітей війни.

Як уточнила на прес-конференції 6 листопада голова координаційного центру БФ «Hope UA» Анна Ткачик, вартість проекту реставрації – 3 млн доларів. Їх нададуть благодійники – партнерська організація Health Net TPO і грантова програма Міністерства закордонних справ Нідерландів.

«Вже є всі погодження, генплан. Очікуємо, що кошти надійдуть наступного року і з весни почнемо перші етапи. Загалом проект реконструкції триватиме 2 роки», – зазначила Анна Ткачик.

На фасаді Журавненського палацу збереглася ліпнина (фото ZAXID.NET 2019 року)

У палаці відновлять зовнішнє і внутрішнє оздоблення. Проект передбачає перепланування: там буде укриття, їдальня, зони відпочинку, спальні кімнати, навчальні і терапевтичні кабінети, актовий зал. Після завершення робіт в центрі зможуть надати послуги 200-250 дітям на місяць.

Паралельно з реставраційними роботами благодійний фонд проводитиме реабілітаційну роботу з дітьми на базі орендованих санаторіїв чи відпочинкових баз в рекреаційній зоні Львівщини. «Hope UA» вже півроку займається психологічною стабілізацією та реабілітацією дітей «Hope for Kid», допомогу отримали вже понад 120 дітей.

Центр соціальної реабілітації дітей допомагатиме дітям з посттравматичним стресовим розладом або з травмою війни: тим, що пережили окупацію, стали свідками або жертвами насильства, зазнали втрат. За допомогою медиків Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру напрацювали 21-денну програму допомоги психологічної підтримки, стабілізації і реабілітації і напрацювали методологію, як працювати з дитиною після повернення її додому. Списки дітей відбиратимуть соціальні департаменти у регіонах.

Попри відремонтований дах і замінені вікна, інтер’єр палацу аварійний (фото ЛОВА)

Палац у Журавному збудували наприкінці XVIII століття. Але він згорів у 1904 році. Тоді ж поруч тодішній власник Журавного Антоній Скшинський збудував новий палац у стилі неоренесансу. Фасад оздоблений ліпниною з елементами ампіру – алегоріями на військову тематику, маскаронами лицарів, гербовими картушами. У міжвоєнний період його перебудували останні власники Чорторийські, представники княжого роду литовсько-руського походження, який згодом сполонізувався. За радянської влади в ньому відкрили протитуберкульозний санаторій. У 2004 році він сильно постраждав від пожежі і сьогодні стоїть пусткою. Дітей перевели у сусіднє, новіше приміщення.

Нагадаємо, у листопаді 2021 року КЗ ЛОР «Обласний дитячий протитуберкульозний санаторій «Журавно» перепрофілювали та перейменували на КЗ ЛОР «Журавненський будинок підтриманого проживання психоневрологічного типу». На початку війни там поселили 100 дітей з інвалідністю, сиріт та позбавлених батьківського піклування, віком 2-7 років та 50 вихователів із Запорізького обласного спеціалізованого будинку дитини «Сонечко». Тоді ж провели капітальний ремонт приміщень, на який з обласного бюджету виділили 27 млн грн, ще 22 млн грн залучили благодійних коштів. Приміщення перепланували, адаптували для проживання дітей, відремонтували спортзал, дах, кухню, санвузли, облаштували дитмайданчики, пральню.