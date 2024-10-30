Будинок вчених розташований на вул. Листопадового Чину, 6 у Львові та з 2005 року приватизований Львівською обласною організацією працівників освіти і науки

Західний апеляційний господарський суд відмовився повернути Будинок вчених у Львові в обласну комунальну власність. Львівська обласна організація працівників освіти і науки України зареєструвала на будинок право власності ще у 2005 році й з того часу ані обласна рада, ані прокуратура, не оскаржували цю приватизацію.

Будинок вчених, що на вул. Листопадового Чину, 6 у Львові, із 1948 року перебував у постійному користуванні Львівської обласної організації працівників освіти і науки України. У 1992 році Львівська облрада внесла будівлю до переліку майна обласної комунальної власності.

Водночас у 2000 році Федерація професійних спілок України видала Львівській обласній організації працівників освіти і науки свідоцтво про власність на Будинок вчених, а у 2005 році профспілка зареєструвала за будівлею площею 3216,5 м2 право власності.

Через це прокуратура звернулася в суд, оскільки профспілка зареєструвала на будинок право власності без погодження із ЛОР. Крім цього, в прокуратурі наголошували, що приміщення Будинку вчених фактично використовувалося профспілкою для здачі в оренду під заходи та отримання прибутку, що суперечить поняттю неприбуткової організації.

У квітні 2024 року Господарський суд Львова витребував із незаконного володіння обласної профспілки Будинок вчених та повернув його у власність Львівської обласної ради. Однак Львівська обласна організація працівників освіти і науки оскаржила це рішення в апеляції.

Суд встановив, що впродовж років Львівська облрада знала, що Будинок вчених перебуває у приватній власності профспілки, адже неодноразово орендувала ці приміщення для проведення різноманітних заходів. При цьому, багато років ЛОР не вимагала повернути це майно в обласну комунальну власність. Крім цього, облрада виділяла гроші на ремонт окремих приміщень Будинку вчених, вказуючи в документах, що він належить профспілці.

Зважаючи на обставини справи, 16 жовтня суддя Західного апеляційного господарського суду Світлана Бойко скасувала рішення Господарського суду та відмовила прокуратурі в задоволені позову через закінчення термінів давності для позову. Таким чином Будинок вчених у центрі Львова залишився у приватній власності Львівської обласної організації працівників освіти і науки України. Цю постанову можна оскаржити у Верховному суді.

Додамо, що прокуратура також розслідувала кримінальну справу через приватизацію Будинку вчених, оскільки профспілка зареєструвала на будівлю право власності завдяки розпорядженню голови Галицької РА Івана Лозинського. Однак суд закрив провадження щодо Івана Лозинського через закінчення термінів давності справи.

Будівля на вул. Листопадового чину в центрі Львова, тепер відома як Будинок вчених, збудована у 1898 році за проєктом віденських архітекторів Фердинанда Фельнера і Германа Гельмера для розміщення Національного казино. Це одна з найяскравіших необарокових архітектурних пам’яток Львова. З 2008 року Будинок вчених внесений до переліку пам'яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації.