Із 2005 року Будинок вчених приватизований Львівською обласною організацією працівників освіти і науки

Господарський суд Львівської області вдруге відмовився повернути Будинок вчених у Львові в комунальну власність обласної ради. У 2005 році Львівська обласна організація працівників освіти і науки України зареєструвала на будинок право власності, й з того часу ані прокуратура, ані ЛОР цю реєстрацію не оскаржували.

Будинок вчених загальною площею 3216,5 м2, що на вул. Листопадового Чину, 6 у Львові, із 1948 року перебував у постійному користуванні Львівської обласної організації працівників освіти і науки України. У 1992 році Львівська облрада внесла будівлю до переліку майна комунальної власності.

У 2000 році Федерація професійних спілок України видала Львівській обласній організації працівників освіти і науки свідоцтво про власність на Будинок вчених, а у 2005 році профспілка зареєструвала за будівлею право власності.

Через це прокуратура звернулася в суд, оскільки профспілка зареєструвала на будинок право власності без погодження із ЛОР. У квітні 2024 року Господарський суд Львова витребував із незаконного володіння обласної профспілки Будинок вчених та повернув його у власність Львівської обласної ради. Однак Львівська обласна організація працівників освіти і науки оскаржила це рішення в апеляції, а Верховний Суд відмовив прокуратурі у відкритті касаційного провадження.

Після цього прокуратура знову звернулася в суд із вимогою скасувати реєстрацію будівлі, а також розпорядження Галицької районної адміністрації, завдяки яким Будинок вчених приватизували. Прокуратура наголошує, що у 2022 році слідчі розслідували кримінальну справу щодо голови Галицької РА Івана Лозинського, за розпорядженням якого і приватизували Будинок вчених. Однак суд закрив провадження щодо Івана Лозинського через закінчення термінів давності справи, хоча й визнав його винним.

Однак суддя Юлія Сухович не знайшла підстав для задоволення позову прокуратури і знову відмовилась повернути Будинок вчених у обласну комунальну власність.

Будівля на вул. Листопадового чину в центрі Львова, тепер відома як Будинок вчених, збудована у 1898 році за проєктом віденських архітекторів Фердинанда Фельнера і Германа Гельмера для розміщення Національного казино. Це одна з найяскравіших необарокових архітектурних пам’яток Львова. З 2008 року Будинок вчених внесений до переліку пам'яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації.