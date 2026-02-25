Зеленський та фон дер Ляєн обговорили стратегію значного посилення стійкості України

Європейська комісія підтримає ремонт енергетичної інфраструктури України, допоможе її відбудовувати й посилити захист енергомережі перед наступною зимою. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, яка відбулась 24 лютого.

«Це один із найважливіших результатів наших учорашніх зустрічей, і його значення складно переоцінити, особливо зважаючи на постійні спроби Росії зруйнувати нормальне життя в Україні. Разом ми можемо забезпечити надійне енергопостачання, децентралізовану генерацію та відновлення пошкоджених об’єктів для підтримки нашого народу», – йдеться в повідомленні президента.

За словами Зеленського, сторони обговорили стратегію значного посилення стійкості України.

До слова, уряд повідомив, що на відбудову енергетики України, пошкодженої російськими обстрілами, на наступне десятиліття знадобиться орієнтовно 90,6 млрд доларів. Лише на першочергові заходи з відновлення енергосистеми у 2026 році потрібно 4,9 млрд доларів.