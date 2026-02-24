Україні потрбіно 90 млрд доларів на відновлення енергетики

Загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору України на наступне десятиліття оцінюється у 90,6 млрд доларів. Про це повідомив Денис Шмигаль під час презентації п’ятої оцінки збитків і потреб відновлення України (RDNA5).

За його словами, порівняно з попередніми розрахунками обсяг необхідних інвестицій зріс на 34%. Це пов’язано з масштабними руйнуваннями, яких енергетика зазнала через цілеспрямовані атаки Росії від початку повномасштабної війни. «Звіт RDNA5 демонструє реальний масштаб втрат і дає змогу планувати подальше відновлення галузі», – зазначив він.

Найбільша частка фінансування – 71 млрд доларів, або майже 80% від загальної суми – потрібна для відновлення та модернізації генеруючих потужностей. Ще 6,4 млрд доларів необхідні для теплового господарства, 5,2 млрд доларів – для відновлення газотранспортної інфраструктури, а 4,6 млрд доларів – для нафтового сектору, включно з переробкою.

За оцінками, лише на першочергові заходи з відновлення енергосистеми у 2026 році потрібно 4,9 млрд доларів. Робота над оцінкою здійснювалася спільно з Світовий банк, Європейська комісія та ООН. Шмигаль подякував міжнародним партнерам і окремо відзначив внесок Анна Б'єрде.

Водночас Україна разом зі Світовим банком уже розпочала підготовку оновленої Енергетичної стратегії. Документ має визначити довгострокове бачення розвитку галузі та дорожню карту її відновлення. За словами уряду, мета полягає не лише у відбудові зруйнованого, а у створенні стійкої та безпечної енергосистеми на майбутні десятиліття.

Як писав ZAXID.NET, Україні додатково отримає від ПРООН близько 230 млн доларів на 2026 рік для термінової закупівлі енергетичного обладнання. Допомогу виділили після того, як Росія 3 лютого завдала найпотужнішого удару по енергосистемі України з початку року. За оцінкою ДТЕК, відновлення пошкоджених потужностей коштуватиме 300 млн євро, половину цієї суми компанія вже покрила власними силами, решту планує залучити з зовнішніх джерел до опалювального сезону 2026–2027 років.