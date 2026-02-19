Чому платіжки за світло стають більшими під час відключень

Генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко пояснив, чому платіжки за електроенергію у Києві можуть зростати навіть у періоди відключень світла. За його словами, наприкінці 2025 року більшість киян намагалися економити електроенергію. Так, у листопаді споживання скоротили 54% клієнтів, а в грудні – вже 62%.

Водночас у січні 2026 року ситуація змінилася. Зокрема, частка тих, хто збільшив споживання, зросла до 41%, тоді як кількість споживачів, які економили, зменшилася до 38%. Коваленко пояснює це похолоданням і регулярними атаками на енергосистему. У морозні періоди люди активніше користуються електроприладами для обігріву та побутових потреб, тому загальне споживання зростає.

Ще одна причина – підвищене навантаження на техніку після відновлення електропостачання. Під час запуску холодильники, насоси та інші пристрої можуть споживати у 3–7 разів більше електроенергії, ніж у звичайному режимі. Якщо відключення повторюються кілька разів на день, це впливає на загальні обсяги споживання.

На суму у платіжках також впливають звички користуватися електроприладами в періоди наявності світла і своєчасність подачі показників лічильника. Якщо дані не подаються щомісяця, нарахування можуть здійснюватися на основі середніх показників.

Сімейні формати житла – стабільний вид інвестування. Саме тому системний девелопер РІЕЛ розробив власну авторську концепцію Riel Family Style. Просторі квартири, безпечні двори без авто, близькість до навчальних закладів та дозвілля – усе це формує комфортне середовище для життя. Оцінити переваги цієї концепції можна у Львові в ЖК Father.

Окремо очільник Yasno зазначив, що іноді причиною збільшених нарахувань може бути несправність лічильника. У таких випадках споживачам варто звернутися до оператора системи розподілу для перевірки і можливого перерахунку.

«Чим тепліше, тим нижчими ставатимуть платіжки, особливо якщо буде більше світла та менше обстрілів», – заспокоїв Коваленко.

Як писав ZAXID.NET, комунальні підприємства зобов’язані перерахувати платіжки українцям за період, коли через російські обстріли не було тепла, води або інших послуг. Споживачі мають платити лише за фактично отримані послуги.